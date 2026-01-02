Naslovnica
Črna kronika

Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta pri razcepu Nanos

Koper, 02. 01. 2026 11.39 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L. STA
Zaprta je Primorska avtocesta pri razcepu Nanos

Na primorski avtocesti je pri razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Kopra proti Novi Gorici zaradi prometne nesreče, poroča Prometno-informacijski center. Odsek je po njihovih pojasnilih zaprt zaradi gasilske intervencije ob prometni nesreči.

Zaprta je Primorska avtocesta pri razcepu Nanos
Zaprta je Primorska avtocesta pri razcepu Nanos
FOTO: Promet.si

Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, je vozilo trčilo v odbojno ograjo. Po prvih podatkih sta poškodovana voznik in sopotnik.

