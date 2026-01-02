Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Koper, je vozilo trčilo v odbojno ograjo. Po prvih podatkih sta poškodovana voznik in sopotnik.
Črna kronika
Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta pri razcepu Nanos
Na primorski avtocesti je pri razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Kopra proti Novi Gorici zaradi prometne nesreče, poroča Prometno-informacijski center. Odsek je po njihovih pojasnilih zaprt zaradi gasilske intervencije ob prometni nesreči.
