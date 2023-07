Prometna nesreča v Ožbaltu: voznik prevažal nevarne snovi

V prometni nesreči je bil udeležen voznik tovornega vozila, državljan BiH, s priklopnikom, v kateri se prevažajo nevarne snovi – natrijev hidroksid, ki pa na kraju niso iztekle. Kraj nesreče je zavarovan in ni prišlo do ogrožanja ljudi ali okolja. Cesta bo predvidoma zaprta do 15. ure zaradi prečrpavanja nevarnih snovi v drugo vozilo in odstranitve poškodovanega tovornega vozila. Voznik je bil v nesreči lažje poškodovan in je bil odpeljan v SB Slovenj Gradec.