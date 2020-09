Zaradi prometne nesreče zaprta cesta med Bukovico in Dolenjo vasjo

Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Škofja Loka–Železniki med Bukovico in Dolenjo vasjo. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporednih lokalnih cestah. Za avtobuse in tovorna vozila nad 7,5 t obvoza ni. Predvidena je daljša zapora, dve do tri ure ali več, so sporočili kranjski policisti.