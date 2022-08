Zaradi prometne nesreče zaprta gorenjska avtocesta

Pred Peračico v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprta avtocesta, so sporočili s PU Kranj. Po prvih podatkih sta udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. Kot je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos , naj v nesreči ne bi bil nihče poškodovan.

Kot je sporočil, je obvoz za osebna vozila po vzporednih cestah. Tovorni promet in večji avtodomi naj ostanejo na avtocesti, zanje ni obvoza, še sporoča. Policisti ustvarjajo pogoje za sprostitev enega pasu, ki bo trenutno namenjen izključno tovornemu prometu, kombijem ter avtodomom in vozilom s prikolicami. Za osebni promet pa do nadaljnjega vedno velja uporaba vzporednih cest. Policisti prosijo voznike, da spremljajo prometne informacije in prometno signalizacijo.