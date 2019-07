Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta, nastajajo zastoji

Zaradi prometne nesreče je med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaprta primorska avtocesta. Nastal je daljši zastoj, za osebna vozila pa so možni obvozi po cestah Brezovica - Podpeč - Rakitna - Unec, Ig - Črna vas - Podpeč - Rakitna - Unec in Ljubljana - Dobrova - Horjul - Vrhnika.

Primorska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Promet usmerjajo policisti. Nastal je daljši zastoj, ki sega skoraj do Brezovice. Več informacij o naravi prometne nesreče še ni. Obvoz za osebna mozila je možen po cestah Brezovica - Podpeč - Rakitna - Unec, Ig - Črna vas - Podpeč - Rakitna - Unec in Ljubljana - Dobrova - Horjul - Vrhnika, kjer že prav tako nastajajo zastoji. Prometna nesreča se je zgodila tudi med priključkom Črni Kal in predorom Kastelec. Promet proti Ljubljani je oviran, vozila so na odstavnem pasu.