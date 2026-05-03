Črna kronika
Zgodba se razvija

V naletu treh vozil osem poškodovanih, primorka v smeri Ljubljane zaprta

Postojna, 03. 05. 2026 18.55 pred 36 minutami 1 min branja 67

Avtor:
K.H.
Prometna nesreča na primorski avtocesti, 3.5.2026

Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem popolna zapora proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih osem ljudi. Na kraju je več reševalnih vozil, eno osebo so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Zaradi nesreče je nastal zastoj, obvoz je urejen preko Senožeč in Razdrtega do Postojne.

Prometna nesreča se je zgodila ob 17.43 na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno. V verižnem trčenju so bila udeležena tri vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. 

V nesreči je bilo osem oseb poškodovanih, trije huje. Eno osebo so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Koper.

Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano nastajajo zastoji. Za osebna vozila je obvoz urejen preko Senožeč in Razdrtega do Postojne. Zastoji sicer nastajajo tudi na cestah Senožeče – Postojna na različnih odsekih ter Logatec – Vrhnika proti Ljubljani.

Prometna nesreča na primorski avtocesti, 3.5.2026
Prometna nesreča na primorski avtocesti, 3.5.2026
FOTO: Promet.si

V Zavodu Reševalni pas so ob tem znova opozorili na nespametno početje nekaterih udeležencev prometa. Objavi so priložili posnetek, ki naj bi nastal pri Postojni. "Medtem, ko poteka reševanje več poškodovanih se otroke izpusti iz vozila z žogo?!?! Na avtocesti?? Odrasli pa v vozilu, na relativno varnem mestu ... Da je prepovedano verjetno vedo, da je izjemno nevarno pa očitno ne," so zapisali. 

Preberi še 'Vseh se še ni prijelo': Voznik izkoristil reševalni pas
Priporoča
Benjamin Juantorena
03. 05. 2026 20.18
Folk misli, da če ima avto 100 nekih sistemov, lahko vozi kot idio... V resnici pa: - vozi 130 - nalima se ti na rit - gleda telefon + še živčen je, ker nisi “dovolj hiter” In potem bum. In se sprašujemo zakaj je tok promernih nesreč.
Jango
03. 05. 2026 20.17
Se peljem po Primorki proti Lj v četrtek in običajna gneča kolona na obeh pasovih, jaz se vozim v koloni z varnostno razdaljo in za mano voznik BMW, ki rine v rit in blenda, in po vsej sili želi priti v območje moje varnostne razdalje... in potem razmišljam in pridem to teze, da verjetno je za avg. voznika razlaga varnostne razdalje zagotavljanje razdalje ,da se nihče ne more vrniti v območje pred tabo....
nnkk
03. 05. 2026 20.15
Vsi silijo domov v zadnjem trenutku! Namesto, da bi se odpravili dan prej domov.
čebelinko
03. 05. 2026 20.12
Vozi se dobesedno po polžje in naredite tako hudo nesrečo, da mora helikopter prit po ljudi... pa kaj ste normalni?! Nekateri res niste za na cesto, niti v mirovanju očitno. Čas je, da policija začne opravljat svoje delo in nesposobnim začne izpite pobirat.
Kriss slo
03. 05. 2026 20.10
ja in kaj zdej ce se igrajo..saj so ob ograji..kaksna drama..spet en slovenclj snemal da pozdravi svoje komplekse,ker je kao on pametnejsi
Diego14
03. 05. 2026 20.08
Samo da ni Janša..
štajerc65
03. 05. 2026 20.05
Alenka, a bo vinjeta se kaj podaljšanja glede na kaos na AC?
Gašper15
03. 05. 2026 20.03
Spet je JJ kriv v povem
PridiNaVIDMAX
03. 05. 2026 20.06
On je nekak za vse kriv. Tudi za ukrajino katero je napadel putin, vojno v gazi katero so začel hamasovci, še najbolj pa kriv za globalno segrevanje ti povem! Nevem sploh kako in iz kakšno logiko, ampak zihr je on vsega kriv! vir: kleni levičar
štajerc65
03. 05. 2026 20.02
Kaj se čudite. Pavšalisti so plačali pavšal zdaj pa domov kot en kup balkancev ki se vračajo v Nemčijo in Avstrijo. Vsi zadnji trenutek na pot potem pa imamo to.
jablan
03. 05. 2026 20.18
Fovšarija je huda reč
Patriot79
03. 05. 2026 20.01
Zavod reševalni pas , vi ste pa ravno taki šal...jzarji kot dars - edwn drugemu držite skledo... ukinit oba
Castrum
03. 05. 2026 19.56
Največji problem je varnostna razdalja. Ritniki so največji povzročitelji nesreč. Pika. Dokončna pika
ptuj.si
03. 05. 2026 19.59
Maljavac ima rad ritnike.
jablan
03. 05. 2026 20.19
Kaj boš naredil če vozi po prehitevalnem vzporedno z vozilom na voznem pasu
LeviTUMOR
03. 05. 2026 19.54
Balkanizma je kle že okol 25% ali 500.000 in iz vsakim dnevom zaradi nasih izdajalskih levosucnih sponzorjev tujcev, jih je samo še več. Zdaj si pa predstavljajte koliko pločevine je zaradi naštetih razlogov na cestah in ali je to res potrebno?
Verus
03. 05. 2026 19.56
uvedli so kaos in nemir. Bivanje v naseljih pa nevzdržno, hrup, dirkanje, predelana vozila, nihče nič, a zakon je jasen. Policije nimamo, ker tudi tam sami klošarji delajo
jablan
03. 05. 2026 20.19
Jaz grem pa pač kontra po bosni ni guzve
WHITE BOY
03. 05. 2026 19.52
blokovci so se vračali v panje domov...žalostno
jablan
03. 05. 2026 20.20
Eni v panje v mesto drugi v panje na feželo
potepuhko
03. 05. 2026 19.50
zakaj prihaja do nesreč ravno pred deloviščem? ker je narobej zavarovan oz. udeleženci niso predhodno obveščeni. Če bi postavili znake za gradbišče in zožanje ceste v razmaku 1 km na razdalji 10 km bi bilo tudo drugače. pa namwsto dveh pasov kjer tovor ak ne more v šikano saj rabi oba pasova in se posledično ustavi bi bilo bolje en pas pa omejitev 80 do 100
zani10
03. 05. 2026 19.49
kar cakajte kekeci js sm sel ze zjutraj
Mehtilda
03. 05. 2026 19.52
Zani, zakaj jim privoščiš? Kaj imaš od tega?
Jezna lepookica
03. 05. 2026 19.49
Ali so kaznovali starše otrok, ki so se žogali?
Patriot79
03. 05. 2026 19.48
Saj te darsove steze sploh ne moreš imenovati Avtocesta, tkonda komot gremo ven in si pretegnemo noge po daljšem parkiranju na pregretem asfaltu.
krompirček
03. 05. 2026 19.47
a je kaj cudnega da je spet spokalo? kako pa danes ljudje vozijo. vozijo kot da jih resnicno luna nosi.
MESE?AR
03. 05. 2026 19.58
Ni čudno, ker kakšnih 10% voznikov si ne zasluži tega imena !
supergigi
03. 05. 2026 19.40
Sezona se še prav no začela, pa že toliko nesreč. Za naše ceste je prometa absolutno preveč.
ptuj.si
03. 05. 2026 19.40
Spet 3/4 ljudi šlo ven iz avta?
nemski_ovcar
03. 05. 2026 19.42
Pravilno jaz bi šel tudi
Patriot79
03. 05. 2026 19.49
Pravilno, jaz bi tudi šel in naj si tisti zavod reševalninpas misli kar hoče. Dars dela kar hoče, mi tudi!
ptuj.si
03. 05. 2026 20.12
Takih, ki gredo ven iz avta ni škoda.
