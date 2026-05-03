V naletu treh vozil osem poškodovanih, primorka v smeri Ljubljane zaprta

Prometna nesreča se je zgodila ob 17.43 na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno. V verižnem trčenju so bila udeležena tri vozila s slovenskimi registrskimi tablicami.

V nesreči je bilo osem oseb poškodovanih, trije huje. Eno osebo so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, so za 24ur.com potrdili na Policijski upravi Koper.

Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano nastajajo zastoji. Za osebna vozila je obvoz urejen preko Senožeč in Razdrtega do Postojne. Zastoji sicer nastajajo tudi na cestah Senožeče – Postojna na različnih odsekih ter Logatec – Vrhnika proti Ljubljani.