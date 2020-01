Zaradi prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta med Žalcem, Arjo vasjo in Celjem

Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, da morajo med ustavljenima kolonama pustiti dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.

Za osebna vozila je obvoz možen tudi preko Šempetra do Celja zahod, je zapisano na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Obenem je bil na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med predorom Podmilj in priključkom Blagovica proti Ljubljani.

Zastoji tovornih vozil

Na štajerski in gorenjski avtocesti nastajajo tudi zastoji tovornih vozil, in sicer pred Šentiljem ter predorom Karavanke, v obeh primerih v smeri Avstrije. Zaradi praznika v Avstriji in prepovedi vožnje za tovorna vozila teh do 22. ure namreč ne bodo spuščali preko omenjenih prehodov, so zapisali.

Voznikom tovornih vozil zato svetujejo, da se do zaključka zapore v Avstriji izločajo na počivališča ob avtocesti. Po podatkih prometnoinformacijskega centra so na gorenjski avtocesti počivališča od Voklega naprej zasedena. Tovorna vozila zato med Brezjem in Radovljico izločajo na odstavni pas.

Zaradi polnih počivališč na gorenjski avtocesti je zaradi zagotavljanja najvišje stopnje varnosti v prometu določeno še eno novo označeno mesto za izločanje, in sicer odstavni pas med priključkoma Radovljica in Lesce v smeri Karavank, pa so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. Izločitveno mesto je tudi nekdanja cestninska postaja Torovo.

Po 22. uri bodo policisti v sodelovanju z Darsom postopoma sproščali izločitvena mesta in postopoma omogočili nadaljevanje vožnje tovornim vozilom proti Karavankam. Kdaj bodo tovorna vozila lahko zapustila počivališča in mesta za izločanje bodo voznikom na kraju sporočili predstavniki policija ali Darsa, so zapisali na kranjski policijski upravi. Voznike so pri tem pozvali k upoštevanju prometnih pravil.

Pri tem gorenjskim policistom pomagajo tudi ljubljanski prometni policisti.