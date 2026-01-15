Zaradi hujše prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta

Vozniki osebnih vozil naj se na regionalno cesto preusmerijo proti Celju na Slovenski Bistrici, proti Mariboru pa na Slovenskih Konjicah, svetujejo na Prometno-informacijskem centru.
"V zastoju ustvarite reševalni pas," še dodajajo.
Kot je razvidno s fotografij, ki smo jih prejeli v uredništvu, je na kraju nesreče izbruhnil obsežen požar. Na informacije Policije še čakamo.
