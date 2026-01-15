Naslovnica
Črna kronika
Zgodba se razvija

Zaradi hujše prometne nesreče zaprta štajerska avtocesta

Slovenske Konjice, 15. 01. 2026 08.25

Avtor:
M.S.
Prometna nesreča pri Slovenski Bistrici

Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug zaradi hude prometne nesreče zaprta v obe smeri.

Vozniki osebnih vozil naj se na regionalno cesto preusmerijo proti Celju na Slovenski Bistrici, proti Mariboru pa na Slovenskih Konjicah, svetujejo na Prometno-informacijskem centru.

"V zastoju ustvarite reševalni pas," še dodajajo.

Kot je razvidno s fotografij, ki smo jih prejeli v uredništvu, je na kraju nesreče izbruhnil obsežen požar. Na informacije Policije še čakamo. 

Štiričlanska družina v bolnišnici zaradi zastrupitve s plinom

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
15. 01. 2026 08.38
Sem že mislil, da so ZDA napadle Iran, ko sem videl sliko ...
Odgovori
+1
1 0
mojcd
15. 01. 2026 08.37
Pa smo dobri za ene 18 ur spet....a bo vrnjena vinjeta za ta čas?
Odgovori
+1
2 1
Amethist
15. 01. 2026 08.39
dej no. m9goce je.kdo.umrl, ti pa o vinjeti klepeces
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
15. 01. 2026 08.35
Ja če bi bla prometna avtocestna policija bi blo mogoče ne te nesreče danes. Čudi me, da do tega ni pršlo v vrhniškem klancu, ko 3 kamijoni vštric prehitevajo drug drugega. Zapišem si čas, tablico, policja pa pravi, da nimam pooblastil da bi oprvaljal njihovo delo. Torej, kdo je tu nor? A je spet treba po nojvski logiki čakat na to, da nekdo umre pol pa spet vsi pametni pa pred TV kvakat kaj bi in kaj bo. Banana republika od banane
Odgovori
+6
7 1
Japa Jade
15. 01. 2026 08.38
Spet eden, ki več ve, kot v knjigi piše.
Odgovori
+0
1 1
proofreader
15. 01. 2026 08.34
Naj pohitijo, čas je denar.
Odgovori
+0
1 1
