Zaradi psov na hitri cesti za eno uro ustavili promet

V sredo okoli osmih zjutraj so policisti prejeli več prijav občanov, da se na vozišču hitre ceste med Selom in Ajdovščino nahaja več psov, je sporočil predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Ugotovili so, da so se trije psi pomikali proti Ajdovščini nekje do viadukta Vrtovina, kjer so se obrnili in se vračali proti vasi Selo.

Žal je v vmesnem času enega psa povozil avto, druga dva pa sta zbegano tekala po vozišču. Zaradi nevarnosti so nato hitro cesto med Selom in Ajdovščino obe smeri zaprli, promet je bil v Selu preusmerjen na regionalno cesto.

Enega psa so kasneje na vozišču hitre ceste ujeli policisti Enote vodnikov službenih psov iz Mirna in ga predali uslužbencem zavetišča za živali v Vitovlje, drugi pes pa je pobegnil neznano kam. Za kadaver tretjega psa je poskrbel higienik, še sporoča Božnik, ki dodaja, da psi niso bili čipirani.

Promet je bi sproščen nekaj po deveti uri.