Zaradi broma evakuacija na ljubljanski pedagoški fakulteti

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili o dogodku obveščeni nekaj pred trinajsto uro. Na kraju so posredovali gasilci in policisti. Slednji so zavarovali območje in preventivno evakuirali objekt v času posredovanja gasilcev.

Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do izlitja manjše količine broma pri pospravljanju učnih pripomočkov, so še sporočili s PU Ljubljana.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, gasilci pa so snov izolirali in zavarovali. Kot dodajajo, nevarnosti za okolje in ljudi ni, so pa dve osebi, ki sta bili v neposredni bližini, odpeljali na preventivni pregled v ljubljanski klinični center.



Policisti dogodek še preiskujejo, po doslej zbranih obvestilih pa ni znakov kaznivega dejanja.