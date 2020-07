Zaradi slabosti zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v voznico

Policisti ob tem udeležence v prometu pozivajo k previdnosti in opozarjajo na vpliv vročine na človeka."V vročih dnevih se pri voznikih namreč pogosteje pojavi utrujenost, izčrpanost, padeta tudi pozornost in zbranost. Gre za dejavnike, ki močno vplivajo na sposobnosti voznika za vožnjo in elemente, zaradi katerih sta zelo priporočljiva samoizločitev in postanek. Predvsem med daljšo vožnjo naj bo odmorov več, udeleženci pa naj zaužijejo dovolj tekočine. Postanek naj bo na varnem mestu, treba je izstopiti iz vozila in se pretegniti in predvsem rehidrirati telo,"svetujejo na PU Kranj in poudarjajo, da je pomembna tudi pravilna uporaba klimatske naprave.