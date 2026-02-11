Zaradi spletne goljufije 'izparelo' 80.000 evrov

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, sta v dveh primerih neznanca poklicala predstavnika podjetij in se lažno predstavila kot tehnična podpora sistema Rekona. Z lažnimi navedbami sta ju prepričala, da sta prek posredovanih spletnih povezav vnesla prijavne podatke in potrditvene kode ter s tem omogočila dostop do spletnega bančništva.

V dveh drugih primerih sta goljufa poklicala fizični osebi in ju prepričala, da imata na kripto računih sredstva, ki jima jih bosta pomagala prenesti na transakcijska računa. Oškodovanca sta si po njunih navodilih namestila različne aplikacije in jima prav tako omogočila dostop do spletnega bančništva.

Policija opozarja, da banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo, kot sta Halcom in Rekona, uporabnikov ne kličejo po telefonu in ne pošiljajo povezav za posodobitve. Ob takšnih klicih svetujejo takojšnjo prekinitev pogovora, nevnašanje podatkov ter preverjanje informacij neposredno pri banki ali policiji.