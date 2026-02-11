Zaradi spletne goljufije 'izparelo' 80.000 evrov

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, sta v dveh primerih neznanca poklicala predstavnika podjetij in se lažno predstavila kot tehnična podpora sistema Rekona. Z lažnimi navedbami sta ju prepričala, da sta prek posredovanih spletnih povezav vnesla prijavne podatke in potrditvene kode ter s tem omogočila dostop do spletnega bančništva.
V dveh drugih primerih sta goljufa poklicala fizični osebi in ju prepričala, da imata na kripto računih sredstva, ki jima jih bosta pomagala prenesti na transakcijska računa. Oškodovanca sta si po njunih navodilih namestila različne aplikacije in jima prav tako omogočila dostop do spletnega bančništva.
Policija opozarja, da banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo, kot sta Halcom in Rekona, uporabnikov ne kličejo po telefonu in ne pošiljajo povezav za posodobitve. Ob takšnih klicih svetujejo takojšnjo prekinitev pogovora, nevnašanje podatkov ter preverjanje informacij neposredno pri banki ali policiji.
Kupoval smučarske čevlje in ostal brez skoraj 3000 evrov
Spletno goljufijo so obravnavali tudi na koprski policijski upravi, žrtev je bil 44-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice, ki je na spletu prodajal smučarske čevlje.
Z njim je preko aplikacije WhatsApp v stik stopil neznani storilec in mu pod pretvezo spletnega plačila preko SMS-sporočila poslal povezavo do lažne spletne strani, v katero je 44-letnik, misleč, da gre za spletno stran ponudnika spletne prodaje, vnesel podatke o svojih dveh kreditnih karticah in mu s tem omogočil pet nakazil v višini 2.780 evrov, so sporočili s PU Koper.
