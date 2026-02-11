Naslovnica
Črna kronika

Zaradi spletne goljufije 'izparelo' 80.000 evrov

Celje/Koper, 11. 02. 2026 14.12 pred 4 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
STA D.L.
Spletna prevara

Celjski kriminalisti so v zadnjih dneh obravnavali več spletnih goljufij, pri katerih so bili oškodovani dve podjetji in dve fizični osebi. Storilci so z računov podjetij odtujili več kot 80.000 evrov, del sredstev so policisti uspeli zavarovati. V ločenih primerih sta goljufa fizičnima osebama povzročila več tisoč evrov škode. V Ilirski Bistrici pa je 44-letnik, ki je prodajal smučarske čevlje, ostal brez zajetne vsote.

Spletna prevara
Spletna prevara
FOTO: Shutterstock

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, sta v dveh primerih neznanca poklicala predstavnika podjetij in se lažno predstavila kot tehnična podpora sistema Rekona. Z lažnimi navedbami sta ju prepričala, da sta prek posredovanih spletnih povezav vnesla prijavne podatke in potrditvene kode ter s tem omogočila dostop do spletnega bančništva.

V dveh drugih primerih sta goljufa poklicala fizični osebi in ju prepričala, da imata na kripto računih sredstva, ki jima jih bosta pomagala prenesti na transakcijska računa. Oškodovanca sta si po njunih navodilih namestila različne aplikacije in jima prav tako omogočila dostop do spletnega bančništva.

Policija opozarja, da banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo, kot sta Halcom in Rekona, uporabnikov ne kličejo po telefonu in ne pošiljajo povezav za posodobitve. Ob takšnih klicih svetujejo takojšnjo prekinitev pogovora, nevnašanje podatkov ter preverjanje informacij neposredno pri banki ali policiji.

Kupoval smučarske čevlje in ostal brez skoraj 3000 evrov

Spletno goljufijo so obravnavali tudi na koprski policijski upravi, žrtev je bil 44-letni moški iz okolice Ilirske Bistrice, ki je na spletu prodajal smučarske čevlje.

Z njim je preko aplikacije WhatsApp v stik stopil neznani storilec in mu pod pretvezo spletnega plačila preko SMS-sporočila poslal povezavo do lažne spletne strani, v katero je 44-letnik, misleč, da gre za spletno stran ponudnika spletne prodaje, vnesel podatke o svojih dveh kreditnih karticah in mu s tem omogočil pet nakazil v višini 2.780 evrov, so sporočili s PU Koper.

spletne goljufije kriminalisti celjska policija rekona sporočilo

odpisani zasedli vlado
12. 02. 2026 21.06
Obravnavali so policisti več spletnih goljufij odkrili pa nobene.Hahahahahaha
Odgovori
0 0
galeon
11. 02. 2026 16.31
Bravo goljufi. Neumnim ovcam, ki mislijo da so digitalno pismene, poberte vse.
Odgovori
+5
6 1
Trikrat cepljen
11. 02. 2026 15.13
Volne ne zmanjka.
Odgovori
+10
10 0
Vojko Kos
11. 02. 2026 15.02
Pa kaj so ljudje res NEUMNI?!
Odgovori
+9
9 0
2fast4
11. 02. 2026 14.50
A je kateri, da mu naredim prenos sredstev iz osebnega trr računa, na svoj trr račun brezplačno... več imaš več veljaš...
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
