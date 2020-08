Zaradi spolzkih vozišč več nesreč, v Grosupljem iz vozila reševali vkleščeni osebi

Zaradi neurij, ki so zajela Slovenijo, so cestišča mokra in spolzka. Gasilci poročajo o več prometnih nesrečah. V Grosupljem je osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevesa, iz vozila pa so gasilci reševali ukleščeni osebi, ki sta huje poškodovani.

Ob 11.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Št. Jurij–Lipljene. Kot so sporočili gasilci PGD Grosuplje, je osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevesa. Grosupeljski gasilci so z ljubljanskimi kolegi iz vozila rešili dve ukleščeni osebi, ki sta huje poškodovani. Kot opozarjajo gasilci, so ceste danes mokre in spolzke, nevarnost nesreče pa je velika. Več nesreč je bilo tudi v Ljubljani. Ob 9.19 je na Šmartinski cesti v Ljubljani zaradi spolzkega vozišča kombinirano vozilo zaneslo s ceste v pločnik in nato v hišo. Do prihoda gasilcev sta se nepoškodovana udeleženca že sama rešila iz vozila. Ob 14.35 pa je na vzhodni ljubljanski obvoznici osebno vozilo zapeljalo po brežini navzgor, poletelo, se obrnilo in pristalo v jarku ob cestišču. Še pred prihodom gasilcev na kraj dogodka so se tri lažje poškodovane osebe rešile iz avta. Gasilci GB Ljubljana so noseči udeleženki nudili prvo pomoč