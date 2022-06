Zaradi stave želel skočiti s petmetrskega mostu v Kranju

Kranjski policisti so v četrtek odraslemu moškemu preprečili skok z mostu v reko pri trgovskem centru na Savskem otoku. "Bil je že čez ograjo, policisti so ga potegnili nazaj in mu preprečili približno 5-metrski skok v vodo," so sporočili s PU Kranj. Moški naj bi v reko želel skočiti zaradi stave, če si to upa narediti. "Moškega je v obravnavo prevzela zdravniška služba," so še sporočili policisti.