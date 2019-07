Močno je počilo in se pokadilo: najprej udarilo v lipo, nato v 48-letnika

O nevihti, ki se je razbesnela nad Koprom, domačini pravijo, da so nebo razsvetljevale številne strele ter da je neprestano grmelo. "Ves čas je grmelo, vse naokoli je streljalo," je povedal domačin Florijan Nežič . Dejal je, da je, ko je privezoval psa in zapiral kokoši, strela udarila tako močno, da ga je skoraj vrglo na tla.

Nevidna tančica je danes visela nad vasjo Bonini, saj so vaščani izgubili dobrega soseda in sovaščana. Pravijo, da so imeli pokojnega 48-letnika vsi radi.

Na pomoč so takoj priskočili sosedje in ga začeli oživljati, kmalu pa so se jim pridružili tudi reševalci."Oseba je ležala nezavestna, potrdili smo tudi srčni zastoj," je povedal specialist urgentne medicine Matej Rubelli Furman in dodal, da so takoj nadaljevali s postopki oživljanja, a po približno pol ure le odnehali. "Smatrali smo, da so bile poškodbe nezdružljive z življenjem," je pojasnil Rubelli Furman.

Slovenija med državami z največjo gostoto strel

Vendar pa tokrat ni bilo prvič, da je strela udarila prav pri tej hiši. Pred leti jim je tako zrušila dimnik. Na tem področju po izračunih udarijo na leto kar štiri strele na kvadratni kilometer.