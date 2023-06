Zaradi suma sklenitve škodljive pogodbe jima grozi do osem let zapora

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je ob pomoči ljubljanskih kriminalistov opravil osem preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju ljubljanske in kranjske policijske uprave zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Za to kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Preiskovalci NPU sumijo, da sta fizični osebi pri vodenju gospodarske dejavnosti pravnega subjekta, ki sta ga zastopali, sklenili škodljivo pogodbo pri prodaji dveh hotelskih kompleksov. Pri sklenitvi pravnega posla sta namreč pristali na plačilo provizije gospodarski družbi, ki svetovalnih storitev posredovanja pri prodaji ni opravila. S tem sta ji omogočili pridobitev 1,4 milijona evrov protipravne premoženjske koristi.

Za navedeno kaznivo dejanje je odgovorna tudi pravna oseba.

Pri izvajanju preiskovalnih dejanj je skupaj sodelovalo 35 preiskovalcev NPU in ljubljanskih kriminalistov. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo.