V Novem mestu in Ljubljani opravili več hišnih preiskav, prijeli osem oseb

Osmim osebam, osumljenim velikih tatvin, pretežno vlomov v poslovne objekte, pri katerih je nastalo za več kot pol milijona evrov materialne škode, so, kot so sporočili policisti, odvzeli prostost.



"Ker so preiskovalna dejanja še v teku, vas bomo s podrobnostmi seznanili v prihodnjih dneh," so še sporočili s PU Celje.