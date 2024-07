Zaradi udara strele zagorelo na gospodarskem poslopju na območju Ptuja

Kot so zapisali, je po prvih zbranih obvestilih do požara najverjetneje prišlo zaradi udara strele v del poslopja, kjer je bilo osem telet, ki so poginila. Živali, ki so bile v drugem delu gospodarskega poslopja, so ostale nepoškodovane. Ogenj se je nato razširil na ostrešje, kjer je pričela goreti krma za živali.

Policisti so na kraju zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi, gasilci pa požar še gasijo. Po do sedaj zbranih obvestilih zaradi požara nobena oseba ni poškodovana. Je pa na poslopju zaradi požara nastala velika gmotna škoda.



Policisti so dodali, da bo ogled kraja požara opravljen po končanem gašenju, ko bodo okoliščine to dopuščale.