Zaradi uhajanja nevarne snovi dve osebi potrebovali zdravniško pomoč

Eno izmed njiju so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Njeno življenje po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo. Drugo so reševalci na kraju pregledali, vendar so ugotovili, da nadaljnja zdravniška obravnava zanjo ni potrebna.

Policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 11. ure. Opravili so ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Vrsta snovi in vzrok za dogodek zaenkrat ostajata še neznana, so sporočili iz PU Kranj.

Na kraj so prišli tudi gasilci, ki so objekt preventivno izpraznili in prezračili.

O dogodku je že bil obveščen delovni inšpektor, policisti pa bodo o dogajanjih obvestili tudi pristojno državno tožilstvo.