Zaradi uhajanja nevarnih snovi evakuirali hotel, poškodovani dve osebi

O dogodku, ki se je pripetil okoli 11. ure, so bili obveščeni policisti, gasilci in reševalci. Gasilci so kraj dogodka zavarovali, hotel evakuirali in objekt prezračili. Reševalci so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi, so sporočili iz PU Kranj. Eno od njiju so reševalci odpeljali v zdravstveno ustanovo v nadaljnjo obravnavo. Njeno življenje po do sedaj znanih podatkih ni ogroženo, so še sporočili policisti.

Poškodovana oseba naj bi bila oskrbovalec bazena. V času nesreče se je na bazenskem predelu sicer nahajalo več oseb, vsi zaposleni.

Zaradi delovne nesreče so bile storitve hotela onemogočene približno dve uri. Po tem času je objekt ponovno pričel obratovati, v hotelu so tudi že sprejeli nove goste. Vseeno pa bo bazenski kompleks ostal zaprt do jutrišnjega dne, so še pojasnili v hotelu Best Western.

Nesrečo naj bi povzročilo uhajanje plina iz strojev za kloriranje vode. Policisti teh podatkov niso potrdili, saj še nadaljujejo z zbiranjem podatkov o vseh okoliščinah dogodka.