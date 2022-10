Zaradi uhajanja plina evakuirali 23 stanovalcev

V stanovanjskem bloku v Škofji Loki, kjer se stanovalci ogrevajo s plinskimi napravami in grelnimi napravami na trda goriva, je preko vikenda uhajal plin. Preventivno so evakuirali 23 stanovalcev iz 13 stanovanj, so sporočili kranjski policisti in dodali, da nihče ni bil telesno poškodovan ali zastrupljen. Dim je po vsej verjetnosti v kletne prostore uhajal zaradi nizkega tlaka, so še sporočili.

Prostore so prezračili gasilci, ki so tudi opravili meritve, nato pa so se stanovalci lahko vrnili v svoje domove. Po do sedaj zbranih obvestilih so policisti tujo krivdo izključili. "Pristojne službe bodo preverile ustreznost priključitve gorilnih naprav na izgorevalni sistem ter pregled in čiščenje dimniških tuljav," so še pojasnili na PU Kranj.