Zaradi uhajanja plina evakuirali 45 stanovalcev

V torek zjutraj, malo po 6. uri, so mariborske policiste obvestili, da naj bi na Raičevi ulici v Mariboru uhajal plin. Na kraj so takoj odšli policisti, gasilci in delavci plinarne. Policisti so ugotovili, da dejansko uhaja plin v zunanji omarici iz nerjaveče pločevine, ki je bila sicer nepoškodovana, so sporočili s PU Maribor. Policisti in gasilci so preventivno na varno takoj evakuirali 35 odraslih stanovalcev in 10 otrok. Delavec plinarne je nato uspel zapreti glavni ventil, stanovalci pa so se lahko vrnili domov.



Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da se je zaradi pritiska plinska cev sama snela. Okoliščine tega dogodka še vedno preiskujejo.