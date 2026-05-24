Zaradi uhajanja plina evakuirali 95 oseb, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, so malo po 14.30 v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu.

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so potrdili prisotnost plina ter izvedli evakuacijo 95 oseb. Eno osebo so tudi prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Gasilci so nato skupaj s Policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin, v njem so odkrili plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, v stanovanju odklopili elektriko ter prezračili celoten objekt.

Po opravljenem prezračevanju so gasilci ponovno opravili meritve nevarnih plinov in posebnosti niso bile več zaznane. Stanovalcem so vseeno odredili dodatno prezračevanje.