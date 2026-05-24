Črna kronika

Zaradi uhajanja plina evakuirali 95 oseb, eno osebo odpeljali v bolnišnico

Celje, 24. 05. 2026 21.44 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Plinska jeklenka

V večstanovanjskem bloku v Celju so zaradi vonja po plinu gasilci evakuirali 95 oseb ter s Policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin. Eno osebo so prepeljali v Splošno bolnišnico Celje. Zavarovali so plinsko jeklenko, odklopili elektriko in izvedli prezračevanje.

Kot so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje, so malo po 14.30 v Pohorski ulici v Celju v večstanovanjskem bloku zaznali vonj po plinu.

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so potrdili prisotnost plina ter izvedli evakuacijo 95 oseb. Eno osebo so tudi prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Gasilci so nato skupaj s Policijo izsledili stanovanje, iz katerega je uhajal plin, v njem so odkrili plinsko jeklenko, ki so jo zavarovali, v stanovanju odklopili elektriko ter prezračili celoten objekt.

Po opravljenem prezračevanju so gasilci ponovno opravili meritve nevarnih plinov in posebnosti niso bile več zaznane. Stanovalcem so vseeno odredili dodatno prezračevanje.

"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Kmetija
