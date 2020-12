Zaradi uhajanja strupenega plina v UKC Ljubljana prepeljana štiričlanska družina

V torek nekaj pred 16. uro so policisti PU Ljubljana prejeli obvestilo o nezavestnih osebah v enem izmed stanovanj na Krimski ulici v Ljubljani. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, jih je o dogodku uspela obvestiti članica štiričlanske družine. Ko so na kraj dogodka prispeli gasilci in reševalne ekipe, pa je bila tudi ona nezavestna.

Najprej so jim pomoč nudili reševalci, nato pa so bili vsi štirje odpeljani v UKC Ljubljana. Kot so še sporočili pri Policiji, njihova življenja niso več ogrožena. Zaradi ugotovljene visoke koncentracije monoksida v prostoru so gasilci prezračili prostor.

Po prvih podatkih je do uhajanja strupenega plina prišlo pri nepravilnem izgorevanju v dotrajani plinski peči v stanovanju. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo pa zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Kako se lahko zaščitite pred "nevidnim morilcem"?

Iz policije pozivajo, da, v kolikor tega še niste storili, opravite redni pregledi in kontrolo delovanja ogrevalnih naprav. Pri ogrevalnih napravah na utekočinjeni in zemeljski plin je zelo pomembno, da čiščenje, kontrolo, nastavitve in meritve opravi strokovnjak – serviser. Ne uporabljajte dotrajanih in nepregledanih naprav, ob vsakem sumu nepravilnega delovanja pa takoj prenehajte uporabljati grelne naprave, dokler se ne prepričate, da so napake odpravljene.