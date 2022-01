Zaradi uporabe petard poškodovana otroka

Prav zaradi nevarnosti nastanka poškodb policisti odsvetujejo kakršno koli rabo prepovedanih petard različnih oblik in moči. Poškodbe zaradi pirotehnike so različne, od manjših opeklinskih ran, brez večjih funkcionalnih posledic, do žal zelo pogosto precej hudih poškodb z obsežnimi funkcionalnimi in estetskimi posledicami, kot so poškodbe rok, oči in obraza. Žal so poškodbe najbolj pogoste prav pri mladih ljudeh, ki se nato vse življenje spopadajo tako s fizičnimi kot psihičnimi posledicami, ki predstavljajo breme tudi za njihove družine.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov, kategorije F2 in F3, katerih glavni učinek je pok, je sicer prepovedana. To so petarde različnih oblik in moči. "Ker vsako leto ugotavljamo, da so razlog za nastanek poškodb, predvsem med mladoletniki, petarde različnih oblik in moči, pozivamo starše, da se o nevarnostih uporabe prepovedanih petard in njihovih posledicah pogovorijo z otroki in jim ponudijo drugačno vrsto zabave. Ugotavljamo tudi, da so otroci pogosto tarče prodajalcev prepovedanih petard, ki jim je mar le za zaslužek, morebitne poškodbe pri otrocih in njihove daljnosežne psihične in fizične posledice pa jih ne zanimajo," opozarjajo policisti.