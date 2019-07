Zaradi utrujenosti dve nesreči na avtocesti, eno posnele kamere

Policijska uprava Kranj je obravnavala dve nesreči, ki sta se na srečo končali z lažjimi poškodbami. Pri Voklem je v smeri Ljubljane slovenska voznica pri vožnji v isti smeri trčila v vozilo tujca in se pri tem lažje poškodovala. Pred viaduktom Bistrica pri Naklem med Podtaborom in Strahinjem pa je voznik z voznega pasu zapeljal na odbojno ograjo in se prevrnil pod avtocesto. V nesreči so bili lažje poškodovani povzročitelj in trije potniki. Policisti so sporočili, da je varnostni pas odigral ključno vlogo, da se ni končalo hujše.