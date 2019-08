Zaradi več prekrškov Slovencu na Hrvaškem 2230 evrov kazni

Slovenski državljan je v soboto nekaj pred 20. uro pod vplivom alkohola zaradi neprilagojene hitrosti s svojim avtomobilom znamke BMW zletel iz krožnega križišča in trčil v prometni znak, je danes sporočila policijska uprava hrvaške Istre.

Po nesreči se je odpeljal s kraja dogodka v prepovedani smeri, kjer so ga policisti tudi ustavili.

Poleg visoke denarne kazni v skladu s poostrenim zakonom o varnosti v cestnem prometu so 27-letniku prepovedali uporabo vozniškega dovoljenja na Hrvaškem za šest mesecev.

Po uveljavitvi zakonskih sprememb 1. avgusta so hrvaški policisti izrekli številne visoke denarne kazni hrvaškim voznikom. Nekatere so bile tudi dvakrat višje od tiste, s katero je bil kaznovan Slovenec. Nekateri hrvaški vozniki, ki so jih policisti zalotili pri ponovitvi hujših prometnih prekrškov, so pristali tudi za 60 dni v zaporu.