Na primorki trčilo šest vozil, ena oseba lažje poškodovana

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bil zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno.

Prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest vozil, se je zgodila okoli 11.20. Več vozil je vozilo v koloni, ko je naenkrat promet zastal. Prvi dve vozili sta še pravočasno ustavili, tretje vozilo pa je trčilo v vozili pred seboj, nato je sledil še nalet treh vozil. V nesreči se je ena oseba lažje poškodovala, so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi Koper.

Zaradi nesreče je nastal zastoj, dokler niso malo pred 13. uro vseh vozil umaknili z vozišča in je promet znova stekel po obeh voznih pasovih.

Na tem delu primorske avtoceste je še vedno zastoj, zamude je dobre pol ure. Zastoj nastaja tudi na regionalni cesti Unec – Postojna.