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Črna kronika

Na primorki trčilo šest vozil, ena oseba lažje poškodovana

Postojna, 25. 06. 2026 12.10 pred 6 minutami 1 min branja 79

Avtor:
K.H.
Verižno trčenje na primorski avtocesti

Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje šestih vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bil zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti zaprt levi vozni pas med Uncem in Postojno proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. 

Prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih šest vozil, se je zgodila okoli 11.20. Več vozil je vozilo v koloni, ko je naenkrat promet zastal. Prvi dve vozili sta še pravočasno ustavili, tretje vozilo pa je trčilo v vozili pred seboj, nato je sledil še nalet treh vozil. V nesreči se je ena oseba lažje poškodovala, so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi Koper. 

Zaradi nesreče je nastal zastoj, dokler niso malo pred 13. uro vseh vozil umaknili z vozišča in je promet znova stekel po obeh voznih pasovih. 

Na tem delu primorske avtoceste je še vedno zastoj, zamude je dobre pol ure. Zastoj nastaja tudi na regionalni cesti Unec – Postojna.

prometna nesreča verižno trčenje primorska avtocesta

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KOMENTARJI79

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MESE?AR
25. 06. 2026 13.50
Pri hitrosti 60km/h verižno trčenje ?! Eni res ne znajo vozit avta !
Odgovori
0 0
ce.ce
25. 06. 2026 13.49
bravo dars
Odgovori
+1
1 0
a6t352
25. 06. 2026 13.47
V Sloveniji imamo cca 1,44 mio vozil, 20.000 nesreč na leto (55 na dan) in 36.000 vozil udeleženih v nesrečah. To pomeni, da je vsako 40 vozilo vsako leto udeleženo v nezgodi.
Odgovori
0 0
lakala28
25. 06. 2026 13.46
Previsoka hitrost (glede na poškodbe) in absolutno premajhna varnostna razdalja. In kdo je kriv? DARS, a ne?
Odgovori
0 0
GLAVAČ
25. 06. 2026 13.45
Darsu se zahvaliti,ker so vozniki živčni in nestrpni zaradi razkopanih avtocest po državi.
Odgovori
+3
3 0
HitraVeverca
25. 06. 2026 13.48
Točno to, isto kot da bi dali 2 noža nesto kitajskih palčka, ja da se jest ampak slej kot prej si bo preklal usta...
Odgovori
0 0
StudyBitcoin
25. 06. 2026 13.39
10 cm varnostne razdalje 🤡
Odgovori
+5
5 0
Voyager3000
25. 06. 2026 13.38
jaz vtem v Koper preko Zagreba
Odgovori
+1
2 1
Voyager3000
25. 06. 2026 13.37
Vikend šiferji in dopust, ostalo pa avto v garaži?
Odgovori
+4
4 0
Nikdar več
25. 06. 2026 13.33
Najbolje bi bilo, da začasno na celotni AC omejijo hitrost na 80km/h. Striktno. Morda bi se uspelo v relativno zglednem času prepeljati na želeno destinacijo.
Odgovori
-5
1 6
čebelinko
25. 06. 2026 13.36
Absolutno ne. Take nesreče se dogajajo, ker ljudje vozijo popolnoma za ritjo ali pa bulijo v telefon. Omejitev tukaj nima veze.
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+7
7 0
HitraVeverca
25. 06. 2026 13.49
Ja ja, super, po regionalki se pa lahko skos peljem 90? Vrni mi vinjeto pa je.
Odgovori
0 0
čebelinko
25. 06. 2026 13.31
Kako vam nekaterim ni jasno, da vožnja 1 meter za ritjo ni OK? Kaj vam špila v glavi, nikoli ne bom razumel. Absolutno nobenega logičnega razmišljanja niste sposobni. Očitno bo treba delat IQ teste pred izpitom za avto, drugače zgleda ne bo šlo.
Odgovori
+10
11 1
mackon08
25. 06. 2026 13.31
Varnostna razdalja je očitno brez veze po mišljenju določenih voznikov. Rezultat je viden tukaj.
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+8
8 0
HitraVeverca
25. 06. 2026 13.30
Veste kaj. Sem bil neštetokrat skozi Postojno po tem ko so kao obljubili nočna dela, PONOČI NIHČE NE DELA, SLIKAT ste se šli!!! ZLAGANI POKVARJENI!!! Zaprite že enkrat dva pasova, na začetku zadrgo in 90 po ENEM ŠIROKEM PASU... dokler bomo podpirali te mafijce bo pač tako! Ne podaljšujte ampak VRNITE NAM CELOTNI NAKUP VINJETE ker ne zagotavljate MINIMALNEGA STANDARDA VARNOSTI!!! Za vse nesreče pri obnovah avtocest je krivi DARS, nihče drug.
Odgovori
+0
3 3
HitraVeverca
25. 06. 2026 13.49
Meni je vseeno za gor in dol všečke, zgoraj so napisana dejstva. NIČ SE NE DELA.
Odgovori
0 0
4krogci
25. 06. 2026 13.26
Sigurno zapora kriva ane??? A o nesposobnih voznikih ne bu ne mu!
Odgovori
+8
9 1
FIRBCA
25. 06. 2026 13.25
ko pustis kuza pred trgovino v avtu si kaznovan kaj pa ko morajo biti tu ljudje v avtu kdo bo sedaj koga kaznoval se pravi ven na zrak ne sme iti clovek pes bi pa moral ne razumem veste vsi avti nimajo klime nekaterim ne delajo ventilatorji itd. se pravi treba narediti zivcne ljudi. Ok dela i klima in to 1000 avtov stoji kje so sedaj zeleni. Itd lahko bi se nastevali. Treba bo mal resno razmisliti kako in kaj se bo delalo na cestah in kateri meseci al imate direktivo tako od Bruslja.
Odgovori
-2
2 4
Animal_Pump
25. 06. 2026 13.23
Te vožnje za ritjo....mi gredo na živce...
Odgovori
+11
11 0
FIRBCA
25. 06. 2026 13.37
Animal_Pump ves bili so casi kosmo vozili normalno od 160km na gor in to za ritjo pa ni bilo nesrec saj nobenemu ni padlo na pamet da bi neki brezveze premzal kaj sele vse 4 zmigavce pritiskav ja lubcek in ni bilo toliko nesrec kod sedaj zanimivo a ja takrat ni bilo toliko avtov ne toliko nesposobnih voznikov ni bilo.
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+1
2 1
Peter Jurcek
25. 06. 2026 13.42
Seveda so bile nesreče, še več jih je bilo zaradi takih bedakov kot si ti. To da človek umre ali pa se poškoduje in potem pol države čaka na avtocesti pa potem ni več tvoj problem ko se komu v rit zakantaš. Ni tisti kriv ki bremza ampak ti bedal.
Odgovori
0 0
Peni Stojanović
25. 06. 2026 13.14
uwopice na cjest
Odgovori
+3
4 1
B1964
25. 06. 2026 13.12
Bo Vrtovec to rešil,po podal kazenske ovadbe za odgovorne ljudi,celi čas je blatil odgovorne iz prešnje vlade,zdaj pa ima sam največje sranje do zdaj,naj reši to saj je obljubil,če ni sposoben pa naj gre za ministra ta mogoče bom tam uspel.
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+7
8 1
cool_B
25. 06. 2026 13.07
vožnja v zamiku...
Odgovori
+3
4 1
HitraVeverca
25. 06. 2026 13.33
Največja neumnost, nihče tega znaka iz tujine ne pozna in ne razume. Naj naredijo zadrgo na en pas, ter omejitev 90 in bo promet ne samo stekel ampak bo varen. To preseravanje cik cak po "navideznih dveh pasovih" je samo smrt!
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+2
2 0
DJ-Pero
25. 06. 2026 13.07
Pa ta folk za volani je trčen v glavo! Če niste sposobni spremljeti prometa okoli sebe - predvsem pa PRED SEBOJ ostanite doma!!! Ok, tudi DARS se ne heca z gradnjo/obnovami, ki se vsako leto razpotegnjejo v poletno sezono. In potem slišiš glavnega od DARSA z izjavo: "Po naših raziskavah je najboljši čas za gradnjo v poletni sezoni, ko je največ ljudi na dopustih:" No comment.
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+10
12 2
300 let do specialista
25. 06. 2026 13.06
Kdo je pa KRALJ, ki je ma današnji dan tovornjakom dovolil vstop in izstop iz luke Koper????? Se bo tega veleuma vprašalo po zdravju?
Odgovori
+5
7 2
mackon08
25. 06. 2026 13.28
300 let do specialista če nimaš pojma ne piši bedarije. Je dosti razlogov, da lahko določeni tovornjaki gredo na avtocesto za praznik in v nedeljo.
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+2
2 0
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