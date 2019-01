Zaradi zastrupitve z dimom tri osebe končale v bolnišnici

Ponoči je zagorelo v pritličju stanovanjske hiše v kraju Žiče v občini Slovenske Konjice. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje, je požar uničil 60 kvadratnih metrov pritličnih prostorov in opremo. Posredovali so gasilci PGD Žiče in Slovenske Konjice, ki so požar omejili in pogasili, prav tako so prezračili prostore in jih pregledali s termo kamero. Zaradi zastrupitve z dimom so konjiški reševalci tri osebe odpeljali v celjsko bolnišnico.