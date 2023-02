Zaradi zastrupitve z monoksidom štirje delavci prepeljani v bolnišnico

Policisti so bili včeraj, nekaj po 20. uri obveščeni o delovni nesreči v centru Ljubljane. Delavci so v zaprtem prostoru uporabljali naprave z notranjim izgorevanjem, ki so sproščale ogljikov monoksid. Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom so štiri delavce prepeljali v UKC Ljubljana. Delavci niso več v smrtni nevarnosti, so sporočili s PU Ljubljana.

Zastrupitve z ogljikovim monoksidom so pozimi sicer vedno pogostejše. Simptomi zastrupitve so odvisni od tega, koliko časa je bila oseba izpostavljena vdihavanju plina in koliko ogljikovega monoksida se je že vezalo na njen hemoglobin v krvi.

Ko je raven monoksida v krvi med 10 in 20 odstotki se začneta glavobol in slabost, od 20 odstotkov naprej se pojavi rahla omotičnost, v primerih, ko ima oseba v krvi raven ogljikovega monoksida višjo od 30, se pojavijo zmedenost, bolečina v prsih in oteženo dihanje. Pri višjih količinah pa se pojavijo nezavest, napadi in zadušitev.

Kako ravnati v primerih zastrupitve?

Pri pojavu suma na povišanje koncentracije ogljikovega monoksida v zraku takoj izklopite vse gorilne naprave in prezračite stanovanje. Če katera od oseb kaže znake in simptome zastrupitve, nemudoma obiščite zdravnika, pazite pa, da bo zastrupljena oseba čim bolj mirovala. Zdravniku povejte za svoj sum, ta pa bo s krvno preiskavo preveril, v kakšnih količinah je v krvi prisoten ogljikov monoksid.

Zastrupitvi z ogljikovim monoksidom se je najbolje izogniti z učinkovitimi preventivnimi ukrepi. Mednje spadajo skrbna izbira gorilnih naprav (peči, štedilnika, grelnikov prostorov in vode), redno servisiranje in vzdrževanje le-teh, čiščenje dimnikov in pregledovanje prezračevalnih sistemov ter redno prezračevanje ogrevanih prostorov.