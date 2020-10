Zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom naj bi umrla oče in sin

V soboto nekaj po 5. uri so bili policisti obveščeni o najdenih dveh preminulih osebah na območju Domžal. Po prvih zbranih obvestilih so ugotovili, da sta 53-letnik in 20-letnik, pri domačih opravilih v zaprtem prostoru uporabljala plinski gorilnik. Po poročanju portala domzalec.sinaj bi šlo za očeta in sina iz občine Lukovica, ki sta na plinskem gorilniku kuhala sok. Svojci naj bi ju nazadnje videli okrog 19. ure zvečer, ker pa se čez noč nista vrnila, so zgodaj zjutraj posumili, da je nekaj narobe.

V jutranjih urah so ju našli v brez znakov življenja in takoj obvestili nujno medicinsko pomoč. Čeprav so ju reševalci poskušali rešiti, je bilo žal prepozno. Gasilci so opravili detekcijo plinov in ugotovili visoko prisotnost monoksida, so zapisali na Upravi za zaščito in reševanje."Po do sedaj znanih podatkih je smrt najverjetneje posledica zastrupitve z ogljikovim monoksidom," so potrdili tudi iz PU Ljubljana in dodali, da na kraju policisti niso ugotovili okoliščin, ki bi kazale znake kaznivega dejanja.

Vse okoliščine dogodka še preverjajo, o vseh znanih dejstvih pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.