Zaradi zdravstvenih težav ustavila sredi ceste, pomagal ji je le policist

Minulo sredo, 20. novembra 2024, nekaj minut po 12. uri, je policist v krožnem križišču na Vojkovi cesti v Novi Gorici, v bližini rolkarskega poligona naletel na ustavljen osebni avtomobil sredi ceste. V vozilu se je nahajala 88-letna voznica, ki je zaradi trenutne slabosti oz. zdravstvenih težav ustavila sredi vozišča; nobeden od drugih udeležencev v prometu, ki so vozili mimo, se do tistega trenutka ni ustavil in voznici, ki je imela očitne zdravstvene težave, ponudil pomoč. Ko je policist to zaznal, se je takoj odzval in odšel do avtomobila ter poskrbel za varno odstranitev vozila na bližnje parkirišče pri rolkarskem poligonu, nato pa obvestil policiste OKC PU Nova Gorica, ki so poskrbeli za pravočasno napotitev reševalcev na omenjeni kraj.