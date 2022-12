Zaradi železniške nesreče iztirila premikalna lokomotiva in dva vagona

Koprski policisti so bili v četrtek okoli 21. ure obveščeni o železniški nesreči na Serminu v Kopru. Po prvih podatkih je premikalna lokomotiva trčila v tovorni vlak z vlakovno kompozicijo.

Pri tem so iztirili tako premikalna lokomotiva kot dva vagona iz kompozicije. V nesreči je nastala velika materialna škoda, so sporočili iz PU Koper. Na kraju je bil preiskovalec železniških nesreč in incidentov, ki bo pripravil podrobnejšo poročilo nesreče.