Zaradi zemeljskega plazu na progi Zagorje-Sava iztiril vlak

"Ob 21:35 se je na železniški progi Zagorje-Sava iztiril potniški vlak, ki je malo pred železniško postajo Sava naletel na zemeljski plaz. Vlak je zaradi neurja v Zasavju preventivno vozil z zmanjšano hitrostjo," so sporočili iz Slovenskih železnic.

Na vlaku je bilo med nesrečo 13 potnikov in strojevodja, ki pa niso bili poškodovani. Za potnike so uredili drug prevoz. Plaz je sicer zasul obe progi na navedeni relaciji, zato je promet na tem delu ustavljen, sanacija proge pa že poteka, so sporočili iz PU Ljubljana.

Zaradi slabega vremena je tudi na na železniški progi Sava-Kresnice prišlo do nanosa zemljine na železniško progo.

"Posledično je zaradi več plazov in iztirjenje vlaka 2278 pred USA p. Sava zaprta proga med Zagorjem in Kresnicami," so pojasnili na železnicah in dodali, da bodo zaradi nastalih razmer nastale večje zamude potniških vlakov, tovorni promet pa je ustavljen.