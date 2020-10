Zaradi ženske mu je na hrbtu zlomil kij

Mariborski policisti so sinoči pristojnemu tožilstvu kazensko ovadili dva moška, ki sta se stepla zaradi ženske. Kot so sporočili policisti, je 21-letni moški iz vozila zvlekel svojo dotedanjo 22-letno partnerko in jo z dlanjo udaril. Med njima se je razvnel prepir, dokler se do njiju ni pripeljal 29-letni moški, novi partner opisane ženske. Z baseball kijem je udaril 21-letnika v predel hrbta in nog tako močno, da se je kij prelomil. Ob tem je 21-letnika lažje telesno poškodoval. Po udarcu sta se moška stepla, nakar je mlajši stekel v avto, rekoč, da gre po pištolo. Zaradi tega sta se drugi moški in ženska umaknila v bližnji gostinski lokal in počakala na prihod policije. Policisti bodo oba moška kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.