Ovadbe zaradi zlorabe položaja: neuradno zoper upravo Perutnine Ptuj, Milano Lah in Bineta Kordeža

NPU je na Specializirano državno tožilstvo podal kazensko ovadbo zoper sedem fizičnih oseb. Osumljeni so storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, je v sporočilu za javnost zapisala policija.

Po naših neuradnih informacijah so kazensko ovadili celotno upravo Perutnine Ptuj iz let 2008 in 2009 - predsednika uprave Romana Glaserjain člane Nado Krajnc, Toneta Čehain Milana Čuša. Prav tako je kazenska ovadba po neuradnih informacijah doletela nekdanjo članico uprave Probanke Milano Lah, ter nekdanjega prvega moža Merkurja Bineta Kordeža.

Preiskovalci so namreč ugotovili, da je prvoosumljeni predsednik uprave s preostalimi člani uprave gospodarske družbe iz Ptuja zlorabil svoj položaj, da bi pridobil premoženjsko korist gospodarski družbi iz Ljubljane. V letih 2008 in 2009 je tako v imenu in za račun gospodarske družbe sklenil dve kupoprodajni pogodbi za nakup delnic ter druge listine, vezane k tema pogodbama, v skupnem znesku približno 26 milijonov evrov.

Na podlagi teh pogodb je nato poravnal kupnino v dogovorjenem znesku. "Pri tem je ravnal v nasprotju z interesi podjetja, ki ga je vodil, in v nasprotju s skrbnostjo dobrega gospodarja," je v sporočilu za javnost zapisala policija.

Pogodbo je namreč sklenil, čeprav je vedel, da nakup teh delnic ni bil potreben, ter da je poštena oziroma ekonomsko upravičena cena delnic bistveno nižja od pogodbene cene. Na ta način je direktor gospodarske družbe drugi gospodarski družbi pridobil premoženjsko korist v znesku najmanj štiri milijone evrov.

Po naših neuradnih informacijah je bila v domnevno spornih poslih torej oškodovana Perutnina Ptuj, omenjeno premoženjsko korist pa naj bi pridobila družba Merfin.