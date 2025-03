Zaseg drog, kreme, zdravil s psihoaktivnimi snovmi, pištole in nabojev

Na podlagi odredbe pristojnega sodišča so ribniški policisti v petek opravili hišno preiskavo, poroča Policijska uprava Ljubljana.

Med preiskavo so zasegli nekaj čez 30 gramov prepovedane droge, kremo z vsebnostjo prepovedane droge, zdravila, ki se izdajajo na recept in vsebujejo psihoaktivne snovi, ter pištolo in naboje.

"Vsi zaseženi predmeti so bili poslani v analizo, po znanih rezultatih pa bo zoper kršitelja izveden prekrškovni postopek zaradi nezakonitega posedovanja droge in orožja," so sporočili s Policije.