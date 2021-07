Med zapuščenimi avtomobili gojila konopljo

Rastline in pripomočke za gojenje so zasegli, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo dva osumljenca kazensko ovadili zaradi storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.