Policisti potrkali na vrata 70-letnika in mu zasegli večjo količino droge

Policisti Policijske postaje Izola so v sodelovanju z ostalimi policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper v četrtek, 18. junija, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo za kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186/1 čl. KZ-1).
Hišno preiskavo so opravili v stanovanjski hiši na območju Divače, ki je v lasti 70-letnega moškega. Osumljenemu so pri tem zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog (kokain, heroin, marihuano), večjo količino denarja in tehtnico, zaradi česar so mu na kraju odvzeli prostost.
V nadaljevanju so osumljenega s kazensko ovadbo za dve kaznivi dejanji po 186/I členu KZ-1 privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.
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