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Črna kronika

Policisti potrkali na vrata 70-letnika in mu zasegli večjo količino droge

Izola / Koper / Divača, 30. 06. 2026 12.28 pred 2 urama 1 min branja 9

Avtor:
Ti.Š.
Zasežena droga in denar

Primorski policisti so v Divači opravili hišno preiskavo stanovanjske hiše v lasti 70-letnega moškega. Osumljenemu so pri tem zasegli večjo količino droge, denarja in tehtnico. Preiskovalni sodnik je zoper moškega odredil pripor.

Zasežena droga in denar
Zasežena droga in denar
FOTO: PU Koper

Policisti Policijske postaje Izola so v sodelovanju z ostalimi policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper v četrtek, 18. junija, na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo za kaznivo dejanje Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186/1 čl. KZ-1).

Zasežena droga in denar
Zasežena droga in denar
FOTO: PU Koper

Hišno preiskavo so opravili v stanovanjski hiši na območju Divače, ki je v lasti 70-letnega moškega. Osumljenemu so pri tem zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog (kokain, heroin, marihuano), večjo količino denarja in tehtnico, zaradi česar so mu na kraju odvzeli prostost.

Zasežena droga in denar
Zasežena droga in denar
FOTO: PU Koper

V nadaljevanju so osumljenega s kazensko ovadbo za dve kaznivi dejanji po 186/I členu KZ-1 privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Koper.

Zasežena droga in denar
Zasežena droga in denar
FOTO: PU Koper
droga policija Divača denar hišna preiskava zaseg pripor

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KOMENTARJI9

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metalika
30. 06. 2026 14.20
Mladost,norost...
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+1
1 0
Pismonosa
30. 06. 2026 14.05
Še eden, ki sploh ne ve kaj bi prodajal, malo hruške malo jabuke malo kruha, že če dobi 1leto pripora mu je to skoro dosmrtna pri njegovih letih.
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0 0
PridiNaVIDMAX
30. 06. 2026 13.47
Najverjetneje pripadnik prejšne sfrj, ki mu samostojna Slo nikoli ni bila intimna opcija iz zelo slabim znanjem sloveščine, a hkrati poznal vse svoje pravice in 0 dolžnosti.
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-1
2 3
SpamEx
30. 06. 2026 14.00
ti si pa pravi Shelock. kje spiš da te ne ukradejo
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+1
2 1
4krogci
30. 06. 2026 14.15
Pridi....ja se strinjam...sigurno kaksen kolega če ne celo sojetnik od JJja!
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+2
2 0
SpamEx
30. 06. 2026 14.19
lol
Odgovori
0 0
SpamEx
30. 06. 2026 13.17
no velikanski zaseg to ravno ni. mala riba. Če bi sprejeli zakon o konoplji bi bil ob svoj preprodajalski biznis kar se konoplje tiče
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+2
2 0
konc
30. 06. 2026 12.52
A niste mogli počakati na tistega, ki ga zalaga z robo? Ste pa tudi amaterski nekateri policajčki. Tale starček je bil verjetno samo distributer za nekoga, ki je rizik zvalil nanj, on pa je samo pobiral profit. Zelo verjetno tale stari ni njegov edini razpečevalec.
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+5
5 0
BMReloaded
30. 06. 2026 13.13
Tis k ga zalaga, zalaga tudi njih...pa to
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+4
4 0
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