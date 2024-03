Potapljača sta se 'smukala' okoli tovorne ladje, v njej odkrili pakete droge

Pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič je potrdil, da so pretekli četrtek v bližini tuje tovorne ladje koprske pristaniške varnostne službe opazile dva potapljača. Na območje so napotili Policijo, ki je odkrila, da gre za državljana Albanije in Brazilije, ob podvodnem pregledu ladje pa so v njej našli sedem zavojev. Test je pokazal na prisotnost prepovedane droge kokain. Preiskava trenutno še poteka, za zdaj pa nimajo informacij, kam je bila droga namenjena. Po prvih informacijah kapitan in posadka za prevoz prepovedanega tovora niso vedeli.

Koprski policisti so v četrtek v zgodnjih jutranjih urah prejeli obvestilo, da so varnostniki v koprskem pristanišču opazili dva potapljača. "Na kraj smo nemudoma napotili več patrulj, ki so na varovanem območju pristanišča našli 41-letnega državljana Albanije in 36-letnega državljana Brazilije," je povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič.

Luka Koper FOTO: Shutterstock icon-expand

Tujca pri sebi nista imela listin, s katerimi bi lahko izkazovala svojo identiteto, zato so ju policisti odpeljali v nadaljnji postopek. Policisti in kriminalisti so na kraju pregledali območje in preverili ladje, ki so se takrat nahajale v koprskem pristanišču. Pregledali so tudi tovorno ladjo, ki je priplula iz Brazilije, s pomočjo potapljačev pa so nato opravili tudi podvodni pregled ladje.