Zasegli 140 sadik prepovedane konoplje

Policisti Policijske postaje Slovenska Bistrica so pretekli petek na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru opravili hišno preiskavo pri 41-letnem osumljencu iz okolice Slovenske Bistrice. V posebej prirejenem prostoru za vzgojo rastlin so našli in zasegli 140 sadik prepovedane droge konoplje, večjo količino že posušenih delov te rastline, opremo in pripomočke za vzgajanje teh rastlin, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Osumljenca so policisti kazensko ovadili, saj utemeljeno sklepajo, da je storil kaznivo dejanje – neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami – so še pojasnili s PU Maribor.