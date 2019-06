Zasegli 1500 sadik konoplje, 28 kg posušene konoplje in 60.000 evrov gotovine

Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Celje so v sodelovanju z Generalno policijsko upravo končali obsežno preiskavo kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa z mamili, v okviru katere bodo kazensko ovadili 12 oseb starih od 27 do 47 let, je sporočila tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Devet je slovenskih državljanov, dva sta državljana Srbije in eden državljan Hrvaške."Kazensko ovadbo bomo podali za 12 kaznivih dejanj," je še zapisala.

Ob koncu preiskave, v kateri je sodelovalo 85 policistov in kriminalistov, med njimi tudi pripadniki Posebne policijske enote PU Celje, so opravili sedem hišnih preiskav in sedmim osumljenim odvzeli prostost.

"Omenjeno preiskavo smo začeli decembra 2018. Ugotovili smo, da so glavni akterji kriminalne združbe preko spletne prodajalne s sedežem na območju Celja prodajali opremo za gojenje prepovedane droge konoplje in dajali navodila za vzgojo rastlin. Prodajali so sisteme za osvetljavo rastlin, sisteme za prezračevanje, zemljo, gnojila in druge preparate prednostno namenjene za vzgojo rastlin v nadzorovanem okolju, ki omogoča več žetev pridelka letno in večjo vsebnost tetrahidrokanabinola," je pojasnila Trbulinova.