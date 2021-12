Zasegli 157 rastlin prepovedane konoplje

Logaški policisti so včeraj preiskali prostore 47-letnika, saj so pridobili odredbo pristojnega sodišča za hišno preiskavo. Pri njem so odkrili laboratorij za pridelavo prepovedane droge, v katerem je bilo posajenih 157 rastlin prepovedane konoplje. "Policisti so med preiskavo prav tako zasegli približno pol kilograma posušene rastline in ostalo opremo za pridelavo prepovedane droge," so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.