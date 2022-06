Zasegli 21 ton tobaka, država bi bila prikrajšana za skoraj 3 milijone

"Naši sodelavci na terenu so zasegli 28 palet aromatiziranega tobaka za vodne pipe," so zapisali na Finančni upravi RS (Furs). 20.946 kilogramov tobaka so zasegli pri vstopu v državo na mejnem prehodu Gruškovje.

Če bi se tobak prodal, bi bila državna blagajna prikrajšana za kar 2.756.882 evrov. "Blago je bilo zaseženo skupaj s tovornim vozilom in polpriklopnikom," so še dodali na Fursu.