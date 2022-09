Zasegli 30 svežih in več posušenih rastlin prepovedane konoplje

Lenarški policisti, ki so sodelovali s policisti vodnikov službenih psov in konjenikov, so hišno preiskavo pri osumljenem opravili v torek. V rastlinjaku in okolici hiše so našli 30 rastlin v velikosti od 160 do180 centimetrov in več že posušenih rastlin. Ker so sumili, da gre za prepovedano drogo konopljo, so mu rastline zasegli. Prav tako so mu zasegli dve ampuli, napolnjeni s smolo, za katero predvidevajo, da gre za konopljino smolo, so pojasnili predstavniki Policijske uprave (PU) Maribor.