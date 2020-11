Zasegli 460 sadik konoplje: osumljeni bi lahko 'zaslužil' milijon evrov

Med preiskavo, ki so jo na podlagi ptujskega okrožnega sodišča izvedli v sredo, so kriminalisti v gospodarskem poslopju našli tri prostore, posebej prirejene za proizvodnjo prepovedane droge konoplje. V teh prostorih so nato našli večje količine prepovedane droge – 460 sadik in skoraj 300 gramov posušene konoplje. Na podlagi odredbe sodišča so ljubljanski kriminalisti nato opravili hišno preiskavo še na naslovu prebivališča osumljenca v Ljubljani. Tam so našli še več kot 1,6 kilograma konoplje in pripomočke za nadaljnjo prodajo prepovedanih drog.

Po ugotovitvah bi lahko osumljeni iz 460 sadik pridelal vsaj še 92 kilogramov prepovedane droge. Z neupravičeno prodajo bi tako zaslužil okoli 300.000 evrov, če bi to prodajal v večjih količinah. Če pa bi prodajal na drobno, v manjših količinah, bi pridobil približno milijon evrov protipravne premoženjske koristi. S kontinuirano proizvodnjo bi to lahko v enem letu ponovil tri- do štirikrat, ocenjujejo mariborski policisti. Osumljeni sicer do sedaj za kazniva dejanja še ni bil obravnavan.



Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so osumljenca privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča na Ptuju. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper osumljenca odredil pripor.



Za kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.