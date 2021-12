Zasegli dobre tri kilograme konoplje

Žalski policisti so pri 61-letnem moškem odkrili pet veder posušenih vršičkov in več kot 20 zavitkov prepovedane konoplje. Poleg tega so našli še večjo kartonsko škatlo posušene konoplje. Celotno najdbo, ki tehta dobre tri kilograme, so mu tudi zasegli, so pojasnili predstavniki s Policijske uprave (PU) Celje.