Zasegli milijon prepovedanih drog, štiri osebe v priporu

Danes so podrobnosti predstavili na novinarski konferenci. V preiskavi, ki jo je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo, so razkrili dobro organizirano hudodelsko združbo, ki je delovala predvsem na območju Maribora in svoje nezakonite aktivnosti izvajala prek temnega spleta. "Štirje osumljenci, člani hudodelske združbe, so imeli jasno razdeljene vloge in naloge, načrtovali in izvajali so nakup, hrambo, transport ter nadaljnjo distribucijo prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet, svoje delovanje pa usmerjali v pridobivanje protipravne premoženjske koristi. Poleg omenjenih štirih članov hudodelske združbe smo identificirali še sedem osumljencev, ki so sodelovali pri izvrševanju s tem povezanih kaznivih dejanj. Distribucija oziroma prodaja je potekala na območju držav Evropske unije in tudi širše," je dejal Stanko Vidovič, vodja Sektorja kriminalistične policije PU Maribor. Preiskava je primer sodobne, tehnološko podprte organizirane kriminalitete, kar je od preiskovalcev zahtevalo visoko raven strokovnosti ter specifična znanja, denimo s področja digitalnega in finančnega preiskovanja.

Osumljeni člani združbe

V sklopu preiskave so ugotovili, da je vodja hudodelske združbe, 47-letni državljan Republike Slovenije z območja Maribora, na temnem spletu usmerjal in koordiniral kriminalno delovanje ter prek šifriranih komunikacijskih kanalov in z uporabo tehničnih sredstev za prikrivanje identitete nadzoroval nabavo, pripravo, pakiranje in distribucijo prepovedanih substanc. Vloge posameznih članov hudodelske združbe so bile jasno razdeljene, pri tem pa sta sodelovala tudi 43-letna osumljenka, državljanka Republike Češke, ki je delovala v skladišču, in 29-letni slovenski državljan, ki je med drugim deloval na t. i. temnem spletu in skrbel za prikrivanje sledi delovanja združbe. 46-letni državljan Republike Slovenije je v okviru hudodelske združbe opravljal dostave snovi. Vsi vpleteni so, kot pravijo na mariborski policiji, do sedaj utemeljeno osumljeni storitve 57 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), kaznivih dejanj proizvodnje in prometa ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, ali medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede skladnosti, po 183.a členu KZ-1 ter kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1.

Zaključena preiskava proti obsežni združbi za tihotapljenej drog FOTO: PU Maribor

Med preiskavo so ugotovili, da sta dva uslužbenca policije izdala tajne podatke, kar je kaznivo dejanje. Preiskavo in pregon storilcev je prevzel državni tožilec Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS. Kot so sporočili na PU Maribor, vsa dejstva in okoliščine odklonskih ravnanj uslužbencev policije ugotavljajo tudi v notranje-varnostnem postopku.

Številne osebne in hišne preiskave

V zaključni akciji, ki je potekala prejšnji teden, je sodelovalo približno 100 kriminalistov in policistov različnih policijskih uprav. Na območjih policijskih uprav Maribor, Ljubljana, Celje, Murska Sobota in Kranj so na podlagi odredb Okrožnega sodišča v Mariboru izvedli številne osebne in hišne preiskave. V preiskavi so prijeli več osumljencev, zoper deset oseb pa odredili pridržanje. V času preiskave pred izvedbo zaključne akcije osebnih in hišnih preiskav prejšnji teden so zasegli približno 60.000 tablet, ampul in vial ter večje količine drugih vrst prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in zdravil brez dovoljenja za promet oziroma zdravil, ki vsebujejo komponente prepovedanih drog. Zasegli so tudi druge predmete, ki bodo predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav. V okviru hišnih in osebnih preiskav so pri 11 osebah na več lokacijah med drugim zasegli gotovino v višini 75.000 evrov, 500 gramov naložbenega zlata, 25 srebrnikov, pištolo s pripadajočim strelivom, 1.113 tablet prepovedanih drog oziroma zdravil, nedovoljenih snovi v športu, 18 mobilnih telefonov, 7 računalnikov, večje število drugih elektronskih naprav ter drugih predmetov, pomembnih za nadaljnji kazenski postopek. Za dve vozili višjega cenovnega razreda je Okrožno sodišče v Mariboru odredilo prepoved razpolaganja z njima z namenom zavarovanja protipravno pridobljene premoženjske koristi. Prav tako so opravili preiskavo v stanovanju v Mariboru, ki so ga uporabljali za skladiščenje in pakiranje omenjenih snovi, kjer so zasegli večjo količino navedenih prepovedanih snovi.

Zaključki preiskave

Skupaj so med preiskavo zasegli približno 1.000.000 kosov različnih prepovedanih drog in zdravil (predvsem benzodiazepinov, zolpidema/zopiklona, pregabalina, tapentadola, oksikodona ter drugih zdravil brez dovoljenja za promet) ter več tisoč enot nedovoljenih snovi in pripravkov za izboljšanje telesne zmogljivosti (anabolični steroidi, hormoni, peptidi, injekcijski pripravki, injekcijska peresa ter druga galenska in medicinska embalaža). Po doslej zbranih podatkih policije si je hudodelska združba z izvrševanjem kaznivih dejanj pridobila najmanj 220.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Uspešno zaključena preiskava je rezultat dolgotrajnega, strokovnega in usklajenega dela kriminalistov ter tesnega mednarodnega sodelovanja, zlasti v zaključnem delu z Europolom, ki je s svojo analitično in operativno podporo pomembno prispeval k razbitju hudodelske združbe. PU Maribor je posebej izpostavila tudi dobro sodelovanje z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, ki je med preiskavo zagotavljala strokovne podatke in pojasnila, pomembna za pravilno opredelitev zaseženih zdravil in učinkovin ter za usmerjanje nadaljnjih preiskovalnih aktivnosti. Kot so povedali, ne gre prezreti Finančne uprave Republike Slovenije, ki je z izvajanjem aktivnosti v okviru svojih zakonskih pooblastil prav tako pripomogla k uspešnosti preiskave. Štiri osumljence so privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je za vse odredil pripor. Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog je po 186. členu KZ-1 predpisana kazen zapora od enega do deset let, v primeru storitve v hudodelski združbi pa od treh do petnajst let, medtem ko je za proizvodnjo in promet ponarejenih sredstev za zdravljenje, zdravil brez dovoljenja za promet ali neskladnih medicinskih pripomočkov po 183.a členu KZ-1 zagrožena kazen zapora do petih let, enaka najvišja kazen zapora do petih let pa je predpisana tudi za kaznivo dejanje pranja denarja po 245. členu KZ-1. V zadnjem času je to za PU Maribor že druga večja uspešno zaključena preiskava, ki se nanaša na preprodajo prepovedanih snovi tudi prek poštnih pošiljk in temnega spleta. V preiskavi, ki so jo zaključili aprila lani, so razkrili peterico, ki je na območju Maribora po pošti preprodajala različne prepovedane droge. Med preiskavo so zasegli 17 različnih vrst prepovedanih drog v različnih oblikah; izstopali so amfetamini (7,7 kg), kokain (2,5 kg), MDMA v kristalih (16,5 kg), 7.700 tablet MDMA, 6 litrov MDMA v tekočini, 3 kg konoplje, 3,2 kg mefedrona, med novimi psihoaktivnimi snovmi pa ketamin v količini 10,6 kg.

Preprečevanje in zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami

"Preprečevanje in zatiranje trgovine s prepovedanimi drogami ostaja ena ključnih prioritet varnostnih organov v Evropski uniji in Sloveniji. Gre za eno najbolj donosnih, obenem pa najbolj uničujočih oblik kriminala, ki ogroža varnost ljudi in stabilnost družbe. Poleg trgovanja s prepovedano drogo je za kriminalne združbe privlačno tudi trgovanje s predhodnimi sestavinami za proizvodnjo prepovedanih drog, nedovoljenimi snovmi v športu, zdravili, ki vsebujejo komponente prepovedanih drog, in ponarejenimi sredstvi za zdravljenje," je povedal Mišo Radovančević, vodja Oddelka za prepovedane droge na Sektorju za organizirano kriminaliteto UKP GPU. Slovenska policija dosledno uresničuje cilje evropskih in nacionalnih strategij ter akcijskih načrtov na področju prepovedanih drog. Hkrati intenzivno krepi sodelovanje z domačimi in mednarodnimi partnerji, predvsem s Finančno upravo RS, varnostno-obveščevalnimi službami ter tujimi varnostnimi organi. Na PU Maribor pravijo, da organizirani kriminal danes ne pozna meja, zato tudi njihov odziv ni omejen. Slovenija se zaradi svoje geostrateške lege na balkanski poti in v schengenskem prostoru sooča z visoko stopnjo organiziranega kriminala, ki je vse bolj prilagodljiv, tehnološko podprt in mednarodno povezan. Kriminalne združbe v Sloveniji po njihovih navedbah delujejo zelo premišljeno, izjemno previdno in inovativno. Kriminalistična policija zato vsakodnevno spremlja nove trende in načine delovanja. V zadnjih letih posebej izstopa zloraba poštnih in paketnih storitev ter spletnih platform, vključno z odprtim spletom, družbenimi omrežji in t. i. darknetom, prek katerih se prepovedane droge in druge nedovoljene snovi dostavljajo neposredno uporabnikom.

