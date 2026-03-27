Črna kronika

Zasegli okoli 80.000 evrov gotovine in več kot 70 kilogramov droge

Ljubljana, 27. 03. 2026 17.27 pred 49 minutami 1 min branja 5

Avtor:
N.V.
NPU zasegel drogo in gotovino na območju Ljubljane

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je pred dnevi izvedel več hišnih preiskav, kjer so zasegli več tisoč evrov gotovine, več kot 70 kilogramov prepovedanih drog in več elektronskih naprav ter drugih predmetov. Dve osebi so pridržali.

24. in 25. marca je NPU na območju Ljubljane izvedel šest hišnih preiskav, in sicer stanovanjskih prostorov, garaž in avtomobilov. Zasegli so okoli 80.000 evrov gotovine, več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog, od konoplje do ekstazija, in več elektronskih naprav ter drugih predmetov. Ti bodo služili kot dokazi v nadaljevanju kazenskega postopka.

Dve osebi sta bili pridržani zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj in sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju danes odredil pripor.

Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi skladiščili in prodajali zaseženo drogo.

Neznanca v Jurovskem Dolu poskušala vdreti v bankomat

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Watcherman
27. 03. 2026 18.28
Čestitke za zaseg škodljivih drog nevarnih kriminalcev.Lp
Odgovori
0 0
Pravica.
27. 03. 2026 18.09
Kje so imena in priimki?
Odgovori
+4
4 0
Slovener
27. 03. 2026 18.08
Zihr je bla podkupnina !
Odgovori
+1
1 0
leviindesnikekci
27. 03. 2026 18.02
Kaj pa vseh pokradenih 250 milijard evrov iz drzavne blagajne v zadnjih 35ih letih?
Odgovori
+7
7 0
ACC0
27. 03. 2026 17.51
Dokler ne gredo k jankovicu je tole samo pesek v oči
Odgovori
+7
10 3
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
