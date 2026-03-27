Zasegli okoli 80.000 evrov gotovine in več kot 70 kilogramov droge

24. in 25. marca je NPU na območju Ljubljane izvedel šest hišnih preiskav, in sicer stanovanjskih prostorov, garaž in avtomobilov. Zasegli so okoli 80.000 evrov gotovine, več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog, od konoplje do ekstazija, in več elektronskih naprav ter drugih predmetov. Ti bodo služili kot dokazi v nadaljevanju kazenskega postopka.

Dve osebi sta bili pridržani zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj in sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju danes odredil pripor.

Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljeni osebi skladiščili in prodajali zaseženo drogo.