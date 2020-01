Zasegli orožje, naboje in prepovedane petarde

Policisti PP Šentjernej so na podlagi ugotovitev o posesti nezakonitega orožja pridobili odredbo sodišča in v sodelovanju s policisti Posebne policijske enote PU Novo mesto opravili tri hišne preiskave na naslovu bivanja osumljencev v Šentjerneju. Med hišnimi preiskavami so našli in zasegli dve pištoli, za kateri osumljenca nimata ustreznih dovoljenj, 84 nabojev in 72 prepovedanih pirotehničnih izdelkov, katerih glavnih učinek je pok.